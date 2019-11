10 KOOKI ISADEPÄEVAKS! Lihtsad ja hõrgud maiused kõikidele papadele 

Karta ei pea, et need koogid oleks liiga keerukad. meie valikus on neid igale tasemele. Olemas on ka küpsetamist mittevajav kook, kui juhtumisi ahju ei peaks käepärast olema.

Klikka retseptil: Hesseni õunaveinitort

Hesseni õunaveinitort Foto: Jaan Heinmaa

Lääne-Saksamaal Hessenis on õunavein rahvusjook, mida sügisel õunasaagi ajal valmistatakse lugematuid liitreid ja tarbitakse mitte üksnes külma või sooja joogina, vaid ka toiduvalmistamisel. Õunaveinitort on on siin tõeliselt luksuslikuks ja maitsvaks näiteks. Vanillikreemipulbrit ostes pane tähele, et see kindlasti küpsetamist kestaks.

Klikka retseptil: Tüüringi kook

Tüüringi kook Foto: Jaan Heinmaa

See on Saksamaal ääretult populaarne kook, mida seal mõnikord ka küpsisekoogiks nimetatakse. Tegelikult on koogi alumiseks kihiks õhuline tainas, selle peal hapukas ja paks punane marjakissell, mis on kaetud rikkaliku vahukoore-toorjuustukihiga ning alles kõige peale on laotud võiküpsised. Saksamaal kasutatakse traditsiooniliselt Leibnizi võiküpsiseid, mis koorekihi peal mõnusalt koorega läbi imbuvad. Meie kook on tehtud muredate kaneeliküpsistega. Võid koogi valmistada mitmes etapis (kissell ja põhi eraldi), kuid lõplikult valmis tee see vähemalt ööpäev enne söömist, et küpsised jõuaksid kreemi toimel pehmemaks ja lõigatavaks muutuda.