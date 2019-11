MAGUS ISADEPÄEV: Ideid pakub 17 koogiraamatu autor Lia Virkus  

„Kuigi kooke armastatakse seostada rohkem naistega ja mehi pigem lihaga, on mehed tegelikult hoopis maiamad,“ arvab armasatud kokaraamatute autor Lia Virkus. „Minu isa oli maias ja meiegi peres on nii abikaasa kui ka pojad kõige maiamad.“

Lia usub, et tema isa oleks söönud hea meelega kõiki kolme Õhtulehe tänasele toiduküljele valitud kooki. „Ma ei kahtle selles hetke ka.“ Aga homsele isadepäevalauale pole tema peres neist ühtki oodata. „Lastel on omad lemmikkoogid,“ tõdeb Lia, et neid retsepte tema äsja ilmunud „Eesti Naise koogiraamatust“ ei leia. Pesamuna Alvaril on oma hitt-õunakook, tütar Anna-Liisa otsib ise alati mingi uue põneva koogiretsepti, et ka empsi üllatada. Aga üks mis kindel, et kõik peres armastavad lapsepõlves armsaks saanud küpsisetorti. „Seda ei saagi väga tihti, aga isadepäeval on ikka saanud.“