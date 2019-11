Vegan toidud TAIMNE RETSEPT | Mandline kõrvitsakook vürtsidega Nipiraamat , täna, 11:31 Jaga: M

Taimetoidumessi projektijuht Regly Johanson on vürtsidest inspireerituna loonud mõnusa mandlise kõrvitsakoogi retsepti. Foto: Leon Metsallik

Sellel nädalavahetusel toimuv Taimetoidumess on Baltikumi vanim veganmess, mille eesmärgiks on taimse toidu ning vegan elustiili tutvustamine. Seekordne mess, mis kannab alapealkirja Spice Up Your Life („Lisa elule vürtsi“), on pühendatud vürtsidele. Taimetoidumessi projektijuht Regly Johanson on vürtsidest inspireerituna loonud mõnusa mandlise kõrvitsakoogi retsepti, mida nüüd ka teiega jagame.