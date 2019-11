Toiduuudised SAMM SAMMULT | Võta ette kodune pelmeenitegu Retseptid ja fotod: Ragne Värk , täna, 11:08 Jaga: M

Foto: Ragne Värk

Kõik meist on ostnud pelmeene, aga kui paljud on pelmeeniteo ise ette võtnud? Täna süvenemegi selle valmistamisse põhjalikumalt. Muretsema ei pea, sest tegelikult pole pelmeeniteos midagi keerulist, pigem on tegemist rahustava näputööga.