EVELIN ILVES: seda enam me need konarlused välja silume – tagasiteed enam pole 

Tallinnas ja Hiiumaal pole nii toredasti läinud. Pealinna kodus on näiteks ainult segaolmejäätmete ja paberi prügikast. Süda tilgub iga kord verd kui oma köögiviljakoored jms biokraami sinna segaprügikasti viin. Seadus nõudvat bioprügile oma kasti alates 10 korteriga elamust, aga meil on ainult kaheksa leibkonda. Nendestki pooled ei ela seal peaaegu üldse.

See segaolme võiks olla kõige kallim prügi äraandmise vorm, aga meil on kõige odavam. See ei innusta kiire elutempoga kodanikku ju sortima! Kes nii lolle regulatsioone teeb ja kelle huvides???

Hiiumaal on vastupidi – prügivedu on nii kallis, et paneb igaüht osekohe otsima võimalust prügi üldse mitte toota. Mis tegelikkuses viib prügi põletamisele. Ka mina põletasin näiteks oma kohviku kuulsusrikkad biolagunevad nõud kõik ära, sest komposterit saarel polnud ja nõude äravedu oleks mu pankrotti ajanud... Kui keegi arvab, et see keskkonnahoidlik ja üldse normaalne on, siis ... mina nende hulka ei kuulu. Aga töötavat lahendust pole ka suutnud välja mõelda.