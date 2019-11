Tervislik ja maitsev: punase kapsa vorm 

Käisin eile esimest korda pärast kellakeeramist õhtul jooksmas ning sain aru, et jooksuriietele on kiiremas korras mõni helkiv vidin vaja külge muretseda. Tundus, et autod ja rattad nägid mind sama palju kui mina auke asfaldis. Aga sellegi poolest - kui mõnus karge sügisõhk! Ja ilus Tallinn. Noblessneri kvartalis väliste tuledega nalja ei ole tehtud - värvid, kohtvalgused, you name it. Ja kui ilus on kontrast, ühelt poolt lõikamas Noblessneri nurgad, kivi ja metall, teisel pool teed seda kõike tasakaalustamas mahedalt valgustatud Kalamaja pargi salajane vaikus. Nii et õhtul jooksma, kõik see mees! Saab peatükki 'Tunne oma kodulinna' kindlasti uue lõigu kirjutada ning värske õhu doos ka ilmselt halba ei tee. Ja helkurid külge, kel on. ;)



Siin aga üks veidi pikantsem variant samast vormist, kapsas sügiseselt ruuge ning tavalise eesti juustu asemel maitset lisamas küps Cheddar. Võid kasutada ka laagerdunud Goudat või mõnd muud tugevamaitselist juustu. Et küpsemisaega ahjus vähendada ning et juust liialt kuuma ei saaks, soovitan kapsast veidi eelkeeta või aurutada.