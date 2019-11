MIS HÕRGUTISEGA ON TEGU? Teadlased suutsid ära tõlkida 4000 aastat vana retsepti

„Kasutad liha. Paned vee valmis. Lisad peenestatud soola, kuivatatud odrakakke, sibulat, Pärsia šalotte ja piima. Purustad ja lisad porrulauku ja küüslauku.“ Kahjuks pole võimalik kokalt täpsemaid juhiseid ja muid koostisosi küsida: selle hautise autor on juba kusagil 4000 aastat teises ilmas viibinud.

Tegemist on ühe retseptiga enam kui 35st, mis kirjutatud neljale muistse Mesopotaamia kirjatahvile. Teadlased, kelle hulka kuuluvad kiilkirja, toiduajaloo ning -keemia eksperdid, leidsid, et ehkki neljast tahvlist kahel on ka natuke rohkem instruktsioone näiteks toiduvalmistamise aja ning roa serveerimise osas, on üldiselt tegemist siiski pigem toiduainete nimekirjade kui meie mõistes korralike retseptidega. Et mõni tahvel on katki, ei aita teksti samuti paremini mõista.

Teadlased selgitavad BBCle, et poolikud või napisõnalised retseptid on paras väljakutse: mitmeid detaile tuleb lihtsalt oletada tuginedes piirkonna kultuuriloole ja seal saadaolevatele toiduainetele. Õnneks võivad toiduajaloo asjatundjad kinnitada, et kõige põhilisemad söögivalmistamise võtted enamasti drastiliselt ei muutu, ka niivõrd pika aja jooksul mitte.

Enamik leitud retsepte näivad olevat pajaroad, hautised, supid ja puljongid, nagu ka ülaltoodud roog, mille teadlased tuvastasid lambahautisena. Retseptis mainitud odrakakud olid ilmselt parajalt kõvad känkrad, mida kastme sisse kas murti või kasteti.