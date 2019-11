Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 4.–10. november: maitsvalt tasakaalustatud ja tervislik toit Jane Maastik , täna, 08:18 Jaga: M

Vahepeal on kasulik oma menüü üle vaadata, kas seal on piisavalt erinevaid toidugruppe, millest saada vajalikul hulgal põhitoitaineid, kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Lisaks teravilja, -piima- ja lihatoodetele peaks Eesti toitumissoovituste kohaselt igapäevaselt sööma vähemalt 5 peotäit puu- ja juurvilju, ära unustada ei tohi ka kaunvilju, täisteravilju, pähkleid ja seemneid. Valides oma menüüsse toiduained eelnimetatud toidugruppidest, võib kindel olla, et organismile on tagatud vajalikud ained.