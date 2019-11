Küpsetised NÄDALA KOOK: vahukoore-lehttainakook Pille Enden , täna, 07:59 Jaga: M

Vahukoore-lehttainakook Foto: Jaan Heinmaa

Lihtne, kuid uhke kook meenutab veidi Napoleoni kooki, kuid valmib palju lihtsamalt ja vaid 4 koostisosast. See kook sobib hästi isadepäevaks, sest on jõukohane ka lastel valmistada, kui mõni täiskasvanu veidi abiks on. Mugav on lehttainast ribasid valmistada lehttainaplaatidest, neid pole õhemaks rullida vaja.