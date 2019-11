Ole jõuludeks valmis! Pane purki köömnepeedid, tsitruseline kõrvitsamoos ja krehvtine õunasinep! 

Nüüd tundub hoidistamisaeg läbi olevat ja on luba kogutud talvevarusid otsast sööma hakata. Aga kui hing rahu ei anna ja ikka tahaks midagi veel purki panna, siis võimaluse leiab alati.

Köömnepeedid

Minu üks suur lemmik on peet, igas olekus! Kuna meil pole väga head keldrit, tuleb need purki panna enne, kui ära närbuvad. Üks mõnus ja klassikaline retsept on marineeritud peet, kindlasti köömnetega.

Tsitruseline kõrvitsamoos

Kõrvits on ka tore moosimaterjal. Minul valmis katsetamise tulemusena mõnusalt mõrkjas ja hapukas, kuldkollane tsitruseline kõrvitsamoos, mis sobib suurepäraselt röstsaiale või täiendama jõululaua kooke ja torte.

Õunasinep

Õunasinep on mõnus määre rukkileivale, aga ka suurepärane lisand lihale ja ahjuköögiviljadele. Tore on see, et sinepi kanguse saab igaüks ise timmida just selliseks, nagu perele meeldib. Minu retsepti järgi tuleb keskmiselt krehvtine määre. Kui soovid kangemat, lisa sinepipulbrit rohkem.

Marineeritud kõrvitsad

Ühel pidulaual on alati oma koht marineeritud kõrvitsal. Et see vana hea maitse unustuse hõlma ei kaoks, jagan oma retsepti, mis pärineb minu vanaema retseptivaramust.