VIDEO | MEKIME VEGANLIHA: Õhtulehe ja Toidutare eksperdid üllatusid – vaata, millisel moel! 

Foto: Tiit Tamme

Esmalt on muidugi küsimus – milleks on veganitele vaja lihaasendustooteid? Vastus, nagu on taimetoidu austajad öelnud, on tekstuuri ja maitsest ja traditsioonides. Tahaks ju neidsamu emotsioone kogeda, mida lihamekk edastab ilma, et mõni elav olen seetõttu oma elu kaotaks või peaks taluma halba kohtlemist?