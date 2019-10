VEGAN-VÄLJAKUTSE! Kas sina suudaks 21 päeva vaid taimset toitu süüa? 

Sõna „vegan“ väljamõtlejaks oli inglise puutöömeister Donald Watson, kes koos sõpradega asutas 1944. aasta novembris maailma esimese veganseltsi (The Vegan Society). Nad soovisid leida eraldi nimetust inimeste kohta, kes lisaks lihale on loobunud ka piimast, munadest ja teistest loomsetest võetustest. Põhjus loomsest loobumisel oli lihtne – kaastunne loomade vastu. Sõna vegan moodustati sõna vegetarian kolmest esitähest ja kahest viimasest tähest. Watson elas ise 95-aastaseks, tõestades, et kaastunde ja oma veendumuste osas ei pea tegema järeleandmisi ja et vägivallatult on võimalik elada pikka ja tervet ele, on kirjas meediale saadetud teates.