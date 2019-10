Toiduuudised 10 LIHTSAT TOITU HALLOWEENIKS: kata endale vähese vaevaga ja soodsalt veidi erilisem laud Toidutare , täna, 14:51 Jaga: M

GALERII

Halloweeni-ämblik toorjuustust Foto: Eigo Alvik

Jaa, ma teame, teame - see pole ikka veel meie püha, aga kui on ettekääne natukeni lõbusamalt ent tunda, siis miks ka mitte? Valisime mõned retseptid, mida annab halloweenilikeks nimetada. Näiteks - verivorstiga road - ideaalne ju? Või siis kõrvits - kõik need laternad tuleks ka ära süüa!