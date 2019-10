Kes kuuluvad Eesti restoranide koorekihti? 

"Keskmine hinne restoranidele on tõusnud, mis räägib valdkonna ühtlasest ja järjepidevast arengust,“ ütles audiitorfirma Pricewatrehouse Coopers Estonia auditiosakonna juht Lauri Past ning lisas humoorikalt, et mõnel juhul pidi isegi luubi appi võtma, et paremusjärjestus kindlaks teha.

Kui peenete restoranide kolm kõvemat tegijat on tänavu 180° by Matthias Diether, Art Priori ja restoran Ö, siis veidi lihtsamate restoranide koorekihi moodustavad Gloria Veinikelder, Joyce ja Parrot MiniBar. Restoranid 180° by Matthias Diether ja Parrot MiniBar, samuti gastropub Kolm Sibulat pakuvad ka parimat taimetoitu.

Parimat Aasia kööki võib loota restoranides Chedi, Haku ja Villa Thai ning Eesti köögi esikolmiku moodustavad Juur, Wicca ning Leib Resto & Aed. Rahvusvahelist kööki eelistades on kindel valik Anno Koduresto & Veininurk,

Gianni ja Mon Repose peakoka korrus ning perega välja sööma minnes jätke meelde Spargel Tartus, Tulivee Purse jahtsadama naabruses ja

Georg Ots Spa restoran Saaremaal. Tänavatoitu soovides tasub põigata kas restorani Salt või Viimsis asuvatesse Burger Kitchen Tänavagurmeesse ja Oko Restosse ning gastropubidest jõudsid finaali Frenchy Bistro, Kolm Sibulat ja Tartar Köök ja Baar.

Kohvikutest on kindel valik Cafe Gianni, Meistri Lyon ja Rahva Raamat Resto & Pood. Parimat teenindust tasub oodata restoranides Gianni, 180° by Matthias Diether ja Mon Repose peakoka korrusel ning parima peakoka tiitlile kandideerivad Kaido Metsa restoranist Juur, Vladislav Djatšuk restoranist Mon Repos ja Alar Aksalu Georg Ots Spa restoranist.

Kes eelnimetatutest oma kategooria parimaks tunnistatakse, selgub Silverspooni pidulikul auhinnagalal 16. novembril Lennusadamas. Galal pakutava 6-käigulise õhtusöögi autor on Silverspoon 2018 parim peakokk Margo Paluoja.