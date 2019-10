UURING: vaata, milline jook vaigistab janu kõige kauem (vihjeks: vesi see pole) 

Šoti St. Andrews University teadlased uurisid erinevad vedelikke ja nende janule mõjuvaid omadusi, kirjutab Food&Wine. Eesmärk oli leida, milline jook on januks parim ja millistest võiks eemale hoida.

Vesi on janu kustutamiseks siiski üsna hea variant, olgu siis tegemist tavalise või gaseeritud variandiga. Samas puuduvad veel mõned olulised omadused, et inimorganismi janu päriselt kõige efektiivsemalt kustutada. Täpselt on puudu natuke rasvu, soola ja suhkruid.

Küsimus on ka selles, kuidas me vedelikke omastame. Vesi imendub pea silmapilkselt maost vereringesse ja sealt edasi põide. Üsna sageli on veejoomise tulemuseks sage pissilkäimine. Keha ei saa sellest vahetusest eriti midagi.

Teiste jookidega aga see nii pole. Uurijad tuvastasid, et piimarasv, mineraalid ja süsivesikud tekitavad makku kihi, mis lubavad vedelikul aeglasemalt imenduda. See tähendab, et vee kasulik omadus - hoida organismi vedelikutase üleval - kestab kauem. Vedelikust on rohkem kasu.

Teadlased reastasid ka levinud joogid kasulikkuse järgi ehk millised neist hoiavad kehas vedelikutaset kauem üleval. Esimesele kohale tuli vähendatud rasvasisaldusega piim, teisele spetsiaalne hüdreeriv jook. Järgnesid täispiim, apelsinimahl, limonaad, dieetlimonaad, külm tee, tavaline tee, spordijoogid, mullideta vesi, gaseeritud vesi, laager-tüüpi õlu ja viimasena kohv.