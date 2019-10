VIIS ODAVAT RETSEPTI: kanasüdametest saab maitsvaid ja soodsaid õhtusööke 

Kanasüdamed ja üldse süda võib olla üpsna lihasene ja toim tükk. See vajab kenasti hautamisaega. Kui pole viitsimist seda võimaldada, saab ka lihtsamalt - aja see palake läbi hakklihamasina. Või haki pisemateks tükkideks.

Broilerisüdame-juurviljahautis Foto: Jaan Heinmaa

Koduselt lihtne roog, milles broilerisüdamed on koos juurviljadega pehmeks haudunud. Lisaks on see ka hinnalt üsna soodne.