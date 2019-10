10 KOOKI KÕRVITSAPÄEVAKS: tervislikud ja maitsvad hõrgutised, mis ei riku taljet 

Veel üks lihtne koogike. Kõrvitsale ja õunale võid peale valada ka ebaküdoonia- või alõtšamahla – see ei lase viljadel tumedaks muutuda ja annab koogile hapukat värsket mekki. Eelista paksema konsistentsiga keefirit, sobib ka jogurt.

Õunapirukas porgandi ja kõrvitsaga Foto: Hele-Mai Alamaa

Kõrvitsakook rummise kondenspiimakreemiga Foto: Andra Kalda

See on tõeline prouade kook, sest maitseb veidi luksuslikult ja sobib hästi kange kohvi kõrvale. Valmistamiseks kulub küll aega, aga see-eest võib kooki hakata kohe sööma, kui viimased pähklid on peale puistatud.