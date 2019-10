GALERII | Aasta kokk Cätlyn Priks võlus suitsuvõikastme, kurgiželee ja jänesekapsajuurtega 

Cätlyni valminud esimeseks roaks oli piimas pošeeritud tuurafilee kõrvetatud soolatuura, suitsuvõikastme, nuikapsaraviooli, madalküpsetatud kurgi ja tikriželeega ning teiseks roaks õrnsuitsu-lehterkukeseene ballotiin karamelli-õunakastme, seeneterriini, marineeritud porgandi, musta sõstra ja musta küüslaugu moosi glasuuris jänesekapsa juurtega.



Aasta koka võistluse teise koha pälvis Roland Visnapuu (restoran Noot), kes mullu saavutas aasta noorkoka tiitli. Kolmanda koha sai Alexander Abolin (restoran Cru).



Eesti kööki, restoranikultuuri ja Eesti toidukultuuri edendav aasta koka valimine toimus juba 25. korda ning selle võistlejad said väljendada oma töödega loovat mõtlemist ja kulinaarset võimekust. Finaalis osalesid ka Jevgeni Kolikov (restoran Snoob), Riho Sommerman (restoran NOA) ja Uku Rõuk (Baltic Restaurants Estonia).



Parima kalafileerija eriauhinna pälvis samuti Cätlyn Priks. Igal kokal oli abiks Tallinna Teeninduskooli kokaõpilane, kellest parimaks tunnistati Roland Visnapuu abiliseks olnud Christin Veskimäe.



Võistlusi hindas kõrgetasemeline ja rahvusvaheline kohtunike žürii, kuhu kuulusid Dmitri Rooz (peakohtunik, Eesti), Davy Tissot (Prantsusmaa), Tapio Laine (Soome), Gert Klötzke (Rootsi), Svetlana Riškova (Läti), Vladislav Borovik (Eesti), boksikohtunikud olid Koit Uustalu ning Urpo Reinthal.



Pidulik auhinnatseremoonia toimus restoranis Fotografiska.



Aasta koka võistlus on peakokkade ühenduse korraldatav pikaealiseim ja professionaalseim kokkade võistlus Eestis. Möödunud aastal võitis auväärse tiitli Vladislav Borovik.



Eesti aasta koka võistlused on 27. korda toimuva väärika ja pika traditsiooniga Tallinna toidumessi programmi üheks nurgakiviks. Tallinna toidumessil osaleb ligi 200 ettevõtet ja väljapanekuga tutvuma oodatakse enam kui 7000 toiduala liidrit, otsustajat ja ala uustulnukat. Toidumess on suunatud vaid ärikülastajatele, toiduala spetsialistidele.