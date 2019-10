KÖÖGIAABITS | Mis imeasjad on tapiokipärlid? 

Võõramaise nimega toiduaine pole tegelikult midagi muud kui tärklis. Ainult et kui tavaliselt oleme harjunud kasutama tärklist, mis on valmistatud kartulist või maisist, siis sedapuhku on algmaterjaliks olnud Kirde-Brasiiliast ja Edela-Mehhikost pärit mugulvili maniokk.

Maniokk on koonusekujuline pruunika värvusega vili, mis on kartuli ja bataadi järel maailma tähtsamaid mugulvilju. Tihti nimetataksegi tapiokitärklist ka maniokitärkliseks.

Tapiokipärlid säilivad hästi ja seedivad organismis kergesti. Need on maitsetud ja gluteenivabad. Meie kaubanduses võib tapiokipärleid leida näiteks Selveri kauplustest või veebipoest Umami.ee.