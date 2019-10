Kolumnid EVELIN ILVES: Kaalu langetavate dieetide traagiline paradoks - sa võid tervise jäädavalt tuksi keerata (+ mandlileiva retsept) Evelin Ilves , täna, 12:54 Jaga: M

Evelin Ilves Foto: Kalev Lilleorg

.Kaalu langetamine on maailmas kõige müüvam teema. Seega on ka dieedid, mis tõesti suudavad keha kergemaks teha, ajast aega moekaup olnud. Ka Eestis on agrssiivselt oma dieete või toitumisstiile müüvaid toitumisnõustajaid, kes kahetsusväärselt oma „kaupa” ka tervisetootena reklaamivad. Kuigi liigne kehakaal on paljude tervisehädadade ja raskete haiguste riskitegur, on kaalulangetusdieetidel üks ohtlik kõrvalmõju, mis võib nullida kogu kaalu alandamisest saadava kasu ning meie tervise jäädavalt tuksi keerata.