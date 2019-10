VAAT KUS LOPS! Eesti KFC kana lendab kohale Leedust 

"Peamine tooraine ehk kana on Baltikumis asuvates KFC restoranides pärit Leedust. Kana toimetatakse kohale iga päev ja värskelt. Tulevikus kaalume innukalt ka kohalike tarnijatega koostööd teha. Kõik ülejäänud tooted tulevad samuti Euroopa Liidus asuvatest riikidest," kinnitab KFC frantsiisi Eestisse toonud Apollo Groupi tegevjuht Mauri Dorbek.

Küsimusele, kui rangete kriteeriumitega on KFC frantsiisileping, Dorbek vastata ei saa. Nimelt on varasemalt on räägitud, et rahvusvaheliste kiirtoidukettide frantsiisilepingud on niivõrd ranged, et ettevõtted ei julge seda vastutust endale võtta. Hirm võlgadesse jääda on suurem, kui võimalus kasumit teenida.

"Kuna tegemist on siiski maailmas väga võimsa ja eduka brandiga, siis ilmselt annab see aimu, et lepingus on lehekülgi rohkem kui kaks," lausub Dorbek. Küll aga tunnistab ta, et lepingutingimuste täitmine on võrdlemisi keeruline. "Kindlasti ei ole suurte brandide nagu KFC Eestisse või tervesse Baltikumi toomine lihtne, turg on lihtsalt liiga väike ja tõesti, see on ka väga kulukas tegevus," ütleb Dorbek.