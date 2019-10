Toiduuudised KÖÖGITÄHESTIK | Mida teha želeesuhkruga? Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

Foto: Ragne Värk

… või nagu vahel öeldakse – tarretisesuhkur – on pektiini sisaldav magusaine, mille abil saab valmistada tugeva tekstuuriga tarrendit. Tegemist on täielikult taimse tootega, mis koosneb tavaliselt suhkrust, pektiinist ja sidrunhappest.Želeesuhkur on tõeliselt väärt abimees erinevate magustoitude ja tordikaunistuste valmistamiseks. Aga sellega saab teha ka näiteks panna cotta’t, mis tavaliselt saab õige struktuuri želatiiniga. Tarretisesuhkur aitab segul soovitult taheneda ja nii saavad ka kõige algajamad kokad vaaritada valmis ühe tõeliselt maitsva meistriteose.