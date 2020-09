SALEDAMAKS 1. DETSEMBRIKS! Proovi 5 kerget elustiili muutust

Suzie sõnul on vaja lõpetada äkkdieedid ja teha oma söömise strateegiates (nii ta just seda nimetab) mõned olulised muutused, vahendab Daily Mail . Viskame neile siis kriitilisema pilgu peale.

Eriti need, kes teevad hommikuti trenni, peaks valima tõhusama hommikusöögi. Se peaks sisaldama ohtralt proteiini ja kiudaineid, mitte suhkruid. Munad, banaan, roheline smuuti, juuretisega leib - need peavad kõhus kauem vastu ning keskhommikune nälg ei tule nii kurjalt kummitama.

miinuseks on aga see, et mitte kõik inimesed ei suuda hommikul vara süüa. Äkki aga teha siis hommikueinest väga varajane lõuna? Niiöelda brunch? Söö see näiteks kell 11, nii pole sa kella 14 nii näljane, et võiksid süüa terve elevandi ja siis veel veidi. Kell 14 aga võta midagi väga kerget, nagu näiteks veidi salatit.