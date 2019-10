Nüüd on küll viimane aeg hakata sööma täisterast pagaritooteid! 

Kiudained on süsivesikute üks alaliik, mis on nii oluline, et on vaja eraldi üle rääkida. Neid teatakse, aga tihti ei seostata, et just täisteratooted on peamiseks kiudainete allikaks meie toidus. Täisteratooted sisaldavad nii lahustuvaid kui lahustumatuid kiudaineid, mis tekitavad täiskõhutunde, kuid ei anna samas liiga palju toiduenergiat. Lahustuvad kiudained seovad end seedimise käigus üleliigsete rasvaosakestega ja transpordivad neid kehast välja, vähendades sel moel halva kolesterooli taset. Mittelahustuvad kiudained suurendavad toidukördi mahtu, kiirendavad selle edasiliikumist peensooles ja soodustavad lima eritumist jämesooles, tagades korrapärasuse ning aidates vältida kõhukinnisust. Kiudained, mida organism lahustada ei suuda, on vajalikuks toiduks meie seedetraktis elutsevatele mikroorganismidele.