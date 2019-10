Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ| 21.-27. oktoober: isetehtud lihtsad ja tervislikud müslid toovad saleduse ja tervise Jane Maastik , täna, 08:28 Jaga: M

Müsli Foto: PantherMedia/Scanpix

Müsli on hea valik hommikusöögiks, eriti siis, kui see on ise valmistatud. Isetehtud müsli annab võimaluse valmistada seda täpselt nendest koostisosadest, mida sööjad armastavad ja mis on tervislikud. Lisaks on müsli valmistamine imelihtne ja kiire. Sama kehtib ka teiste roogade kohta. Neid retsepte pole raske teha. Võta aega ja planeeri kokkamine õhtuseks lõõgastuseks - su tervis ja vöökoht tänavad sind.