Lõunasöögi retseptid EVELIN ILVESE KOKAKOOL: Lehterkukeseene supp, sooja sügise tervisetoit Evelin Ilves, Margit Härma , täna, 11:06

Lehterkukeseene supp Foto: Evelin Ilves

Kuna aga soojad ilmad kestavad, on lootust metsast ikka seeni saada. Ka metsaseened on korralik tervisetoit, olles suurepärane kiudainete ja taimsete valkude allikas. Oskuslikul töötlemisel pole metsaseened enamikule inimestest raskesti seeditavad, nagu on kaua usutud. Uuringud ütlevd, et kõige raskesti seediatavamad söögiseened on hoopis poe shampinjonid! Jagan teiega ühe imehea seenesupi retsepti, mida isegi teismelised mu kodurestoranis juurde küsisid.