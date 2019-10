NÄLJAPENDLIGA SALEDAKS: nii võid kaotada kaalu lemmiktoitudest loobumata 

Dietoloog väidab, et tegelikult on igal inimesel olemas oskus oma näljatunnet hinnata. Paraku on aga meid õpetatud oma näljatunnet kas alla suruma või juba eos petma. See tingib olukorra, kus inimene harjub pidevalt midagi näkitsema - kalorite juurdevool peaaegu ei lakkagi ning seedesüsteem ei saa puhkust. See ei aita, kui näkitsetav toit on tervislikult madalakaloriline - iga ülesöödud amps läheb oma algupärast hoolimata rasvaks.