Toiduuudised 10 RETSEPTI INGVERIST: hea lihapehmendaja, mis sobib imehästi ka magustoitudesse Toidutare , täna, 14:32

Ahjukala ingveri ja porruga Foto: Jaan Heinmaa

Ingver on hea terviseturgutaja, kui miskipärast on mõni haigusetekitaja pääsenud nahavahele pahandusi tekitama. Seda imejuurikat on mõnus vastavalt maitsele retseptidele lisada ja ka niisama tee sisse poetada või õrnalt suhkurdatuna näksida.