Kolumnid EVELIN ILVES: kui me nad omale kõhtu saame, siis kõht nurrub õnnest Evelin Ilves , täna, 10:19

Evelin Ilves. Foto: Stanislav Moshkov

Istun arvuti taga ja ahjust tuleb küpseva leiva lõhna. No on tõesti nii, et pole paremat maitset kui omaküpsetatud leib! Ja see tunne ei lahtu! Olen sellega juba pea 17 aastat elanud ja ta on iga kord nagu uus ja vana kokku, armas, turvaline ning uimastav. Aitäh sulle, pereliige, leivapojuke!