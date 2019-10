Head leivapäeva! Vaata, kui palju Eesti inimene aastas täisteratooteid sööb 

“Aasta jooksul müüsid Eesti suurimad pagaritööstused Leibur, Fazer ja Eesti Pagar kokku 172 604 750 viilu täisterast pagaritooteid,” teatas Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp ja rõõmustas, et inimesed teevad järjest teadlikumaid valikuid, mida panna toidukorvi ning täisterast pagaritoodetel on selles oma kindel koht. "Meie suurimad pagaritööstused on teinud tänuväärset tööd, et tarbijat harida ja tootevalikut laiendada. Täisterast lemmiku leiab täna kindlasti igaüks,“ tõdes Potisepp.