Kui tihti listeeriabakterit Eestis esineb? 

Veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Jelena Sõgel ütleb, et 2018. aastal võttis Veterinaar- ja Toiduamet järelevalve korras 451 Listeria monocytogenese proovi ja nendest kuus ei vastanud nõuetele. Kõigist võetud proovidest teeb see 1,3%.

Levib kuuldus, et Eesti on listeerianäitajate esinemise poolest Euroopa keskmisest oluliselt madalam. Sõgel kuuldust siiski kommenteerida ei saa, sest sellist statistikat Listeria bakteri esinemise kohta Euroopa Liidus ei pidanud eksisteerima.

Septembri keskel läks eetrisse „Pealtnägija“, kus mitu asjatundjat rääkisid, kuidas M.V.Wool on listeeriapuhangus siiski süüdi ja Tallinna külje all olevast tehasest on pärit ka inimelusid nõudnud ST1247 bakteritüvi. Avalikkuse reaktsioon oli tulisem kui kunagi varem, näiteks teatas Maxima, et korjab poelettidelt ära kõik M.V.Wooli kalatooted.

Vetevool kutsus kokku erakorralise pressikonverentsi, kus raius mitu korda, et nende toodang on absoluutselt ohutu. „Paari viimase päevaga on ajakirjandusest läbi käinud, et meie mürgitame imikuid ja inimesi. AS M.V.Wool ei mürgita mitte ühegi bakteriga Eesti lapsi,“ kinnitas ta. Ja jätkas: „Meid üritatakse hävitada.“