Mess tahab vaadata toidutehnoloogia tulevikku Toidutare , täna, 15:08

Kokkade žürii Foto: Marek Metslaid

23.-25. oktoobrini toimub Eesti Näituste messikeskuses järjekordne toidumess, kuhu oodatakse tuhandeid Eesti toiduainetööstuse, toitlustuse, hotellinduse, müüjate ja vahendajate ning paljude sidusalade esindajaid ning ka toiduprofessionaale lähinaabrite juurest. Tänavu on uuendusena väljas innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste pakkujad ning uuendatud on messil ka joogiala, on kirjas meediale saadetud teates. Messi raames toimuvad ka kokkade võistlused. 25. korda selgub Eesti aasta koka tiitlivõitja, noorkokk 2019 tiitlite võistlevad 12 ametikooli õppurit. Lisaks kuulutatakse välja aasta kokaraamat 2019. Toimub ka tordivõistlus, mis pühendatud leivaliidu 30. sünnipäevale. Messi kolmel päeval hinnatakse käesoleva aasta jõulutooteid. Osaleda saab mitmel põneval seminaril, millest üks keskendub toidukaubandusele ning teine HoReCa sektorile. Lisaks toimub esimesel messipäeval Eesti Leivaliidu juubelikonverents „Rukkileiva olevik ja tulevik“, neljapäeval Eesti Toi