Listeeriaskandaali sattunud kalatootja peatab kaheks päevaks tootmise

„M.V.Wooli tehase ruumidest ja tootmispindadelt ei ole alates 1. juulist kordagi avastatud listeeriabakterit. Oktoobris on võetud 41 pinnaproovi, mis olid kõik samuti listeeriavabad. Sellele vaatamata viime tootmises veelkord läbi täispuhastuse, et välistada täielikult genotüübi ST1247 esinemine ettevõttes. Täiendavaid meetmeid rakendame rahvatervise huvides ja kalatoodete vastu usalduse taastamiseks,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning järgib VTA poolt kehtestanud nulltolerantsi nõuet listeeriabakterile tehases. Alates juulist 2019 ettevõtte tootmispindadelt võetud 195 puhast proovi kinnitavad, et tehasest on suudetud listeeria välja juurida.