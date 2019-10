NÄLJASED, TÄHELEPANU! Üle ilma tuntud kanatoidukett avab Tallinnas peagi uksed

1930. aastal asutatud Ameerika kiirtoidukett on spetsialiseerunud frititud kanatoitudele. KFC on müügikäibelt maailma teine restoranikett pärast McDonald'sit. Ketti kuulub umbes 22 621 toitlustuskohta kokku 136 riigis (2018. aasta detsembri seisuga). Eestlastele on KFC aga tuttavaks saanud peamiselt arvukate Hollywoodi filmide kaudu.