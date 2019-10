HEAD ISU KOLLETAMISPÄEVAKS! 10 kullaprooviga sügist hõrgutist kaalikast, mida lihtne valmistada 

Kirikukalendris on kolletamispäev paavst Calixtus I märtrisurma tähis. Ta oli värvikas tegelane, kelle valitsemisaega iseloomustab üks esimesi suuri kirikulõhesid. Tema sätestas ka tava, mille järgi päästutakse kolm korda aastas teraviljatoodetest, veinist ja õlist.

Kuigi on kirjutatud, et kolletamispäeval tuleks teha kuldset karva toite pole se ekuskil otseselt kirjas. Hea oleks eelistada midagi kohalikku ja just valminut, sügisele omast. On siiski mainitud, et paljudes kohtades kostitati pere ja külalisi ahjukaalika või -naeriga. Sestap keskendume ka meie oma valikus nendele juurviljadele.

Ahjukaalikas Foto: Jaan Heinmaa

See roog on tõepoolest vahva taimne asendus jõulusingile. Võid seda valmistada ka teistest juurikatest, siis on küpsemisaeg muidugi teine.

