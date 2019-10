Eestlase vaieldamatu lemmik on kodune hakkliha 

„Hakkliha on alati kuulunud eestimaalaste lemmikretseptidesse,“ kinnitab ka HKScan Estonia liha kategooriajuht Heli Sepp, tuues välja selle mitmekülgsed valmistamisvõimalused ja roogade valmimiskiiruse. Tema sõnul on hakkliha viimastel aastatel üha populaarsem ning Rakvere ja Talleggi hakkliha müügikoguski on eelmise aastaga võrreldes üle 10% kasvanud.

Hakkliha moodustab kogu jaekaubanduses müüdavast värskest lihast ligi neljandiku. See, et suvisel grilliperioodil või jõuluajal teevad (veri)vorstid hakklihale üks : null, on Laande sõnul müüt. „Advendiaeg ei mõjuta igapäevaste hakklihatoitude valmistamist. Ainult kahel suvekuul on hakkliha müük keskmisest veidi madalam,“ ütleb Sepp.

Samas kinnitab Laande, et neil hakkliha müük sel suvel hoopis kasvas. „Ületasime eelmise aasta samade kuude numbreid ja augustis püstitasime uue hakkliha müügirekordi.“ Läbi aastate on Atria Eesti müügidirektor täheldanud, et nii pea, kui uusaastapidustused lõppevad, tekib eriti suur nõudlus hakkliha järele.

Kõige rohkem ostetakse Eestis kodust hakkliha. Selle nime alt leiab tavaliselt hakkliha, mis on valmistatud võrdsetes osades sea- ja veiselihast. „Kodune hakkliha moodustab ligi poole meie hakklihade müügimahust,“ märgib Rakvere lihatoodete kategooriajuht. Ka Maks & Mooritsa hakklihadest on vaieldamatult ostetuim kodune, 500grammises pakendis oli see Nielseni varakevadise turu-uuringu järgi ka Eesti nõutuim hakkliha.

Juba viidatud Nielseni uuringu järgi moodustavad sea- ja veiselihast hakklihad umbes 55%. Populaarsuselt järgmine on seahakkliha, moodustades müügimahust viiendiku ning veisehakkliha osakaal on natuke üle 10%. „Viimase madalam populaarsus on ilmselt tingitud tema kõrgemast hinnast. Kui vaadata liha tarbimist Eestis, siis ka seal on veiseliha tarbimine üle nelja korra madalam kui näiteks sealiha tarbimine. Kanahakkliha osakaal jääb 8% juurde,“ räägib Laande.

Olemuselt on kodune hakkliha ka Maks & Mooritsa delikatesshakkliha, aga kui klassikalise koduse hakkliha rasvaprotsent on kuni 25, siis delikatesshakklihal jääb see alla 8%.