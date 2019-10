Toiduuudised Uskumatu: hakkliha aitab hallil sügisel toidulauale värvirõõmu tuua Kersti Eero , täna, 00:01 Jaga: M

LOOB KEVADISE MEELEOLU: Kasutades lihtsas kausis riisiga erinevat hakkliha, saad iga kord ka veidi erineva roa. Foto: Tiit Efert

Kui paljud toidud ja toorained on mingil ajahetkel väga populaarsed ja seejärel vajuvad justkui unustusehõlma, siis hakkliha on viimased 50 aastat – sõltumata riigikorrast – suutnud pidevalt laineharjal püsida. Milles siis peitub tema edu võti, selgitab mitme kokaraamatu autor Kristina Efert.