LUGEJA KÜSIB: mis värk selle leivajuuretisega ikkagi on? 

Nii nagu on erinevate retseptide puhul mitu valikut ja valmistamisviisi, on erinevaid võimalusi ka leivateo juures. Tegelikult on mõlemad variandid õiged, mis tähendab, et juuretist võib võtta nii enne kui ka pärast soola ja suhkru lisamist ehk täpselt nii, kuidas keegi harjunud on. Juuretis töötab mõlemal viisil.