NÄDALA NIPP: tee ise riivsaia 

Valmistamiseks kuivata saiaviile ahjus madalal temperatuuril, kuni need on kõvad. Madal temperatuur on vajalik selleks, et sai korralikult läbi kuivaks. Lase jahtuda ja jahvata saiaviilud köögikombaini või kannmikseriga puruks. Kasuta isetehtud riivsaia kotlettide valmistamisel või paneerimisel.