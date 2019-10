Laias laastus on tegemist lihtsa tänavatoiduga, mida serveeritakse kas tuhksuhkruga üleraputatult või mis täidetakse moosi, keedu- või šokolaadikreemiga. Kõrvale serveeritakse meelepärast kastet. Värskelt valminuna on zeppole’d pealt krõbedad ja seest pehmed. Valmistamise retsepte on väga erinevaid, need varieeruvad nii kergitusainete kui ka teiste komponentide osas. Traditsiooniliselt näeb zeppole retsept ette ricotta-kohupiima. Viimast nimetatakse sageli ka nende pallikeste õnnestumise salajaseks koostisosaks.