EVELIN ILVES: kõige tervislikum dieet ehk Vali pannkoogihommikud, mitte pingelised ärilõunad 

Ameerika Ühendriikide toitumisarstid määravad enamasti kliendile, kes pöördub esimest korda abi saamiseks ja tema probleemi sisu pole veel selge – organismi rahustamiseks Vahemere dieedi. Ent see pole vastus pealkirjas esitet küsimusele!

Pärast seda, kui inimese hädadest on selgem pilt ette saadud, antakse talle individuaalsed toitumissoovitused. Meil on kahjuks ikka veel paljudes raviasutustes teadmata, et osa haigusseisundite puhul võib ja enamasti ka annab spetsiiline toitumisstiil paremaid tulemusi kui keemiline sekkumine. See aga on pikem lugu.

Vahemere dieeti on seoses selle soodsate tervisemõjudega väga pikalt USAs teaduslike meetoditega uuritud. Võrreldud erinevaist maailmajagudest pärit etniliste dieetidega ja lahutatud lausa molekulideks ja võrranditeks. Ent teate, mis üllatava järelduseni on tänaseks jõutud? Kogu biokeemia kõrval on avastatud ja ka tõestatud turvalise rituaali mõju meie tervisele.

Kõiki etnilisi ja ka klassikalist Vahemere dieeti seob üks lihtne asi – algaainetest kodus kokkamine ning armsate inimestega koos söömine. Koos SÕBRALIKULT söömine. Pingelised ärilõunad teid terveks ei tee, küll aga vanaema pannkoogihommikud!

Selle taga seisab imetajate närvisüsteemi nutikas dualism, mis lihtsustatult tähendab järgmist. Hästi jämedalt jaguneb meie närvisüsteem kaheks- sümpaatiliseks ja parasümpaatiliseks.

Esimene domineerib, kui oleme nn „võitle või põgene” seisudis. See tähendab midagi saavutamas ja stressamas. Süda lööb kiiremini, käed muutuvad jahedaks ja higiseks, hingame pindmiselt, rutakalt jne.