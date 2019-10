Lihatoidu retseptid PÄEVARETSEPT | Pikkpoiss karamellise kapsaga Tiina Lebane , täna, 11:33 Jaga: M

Pikkpoiss karamellise kapsaga Foto: Jaan Heinmaa

Rootslaste Ikea on meil nüüd lõpuks olemas ja on aeg õppida valmistama ka üht populaarset Rootsi kodutoitu – karamellitud kapsaga pikkpoissi ehk kålpudding`it. Magushapu kapsas on meile ammu tuttav, ent toidusiirupi ja võiga karameljaks praetud kapsas pikkpoisi koostises kõlab uutmoodi. Seda maitsvat ahjurooga süüakse Rootsis tavaliselt koos pohlamoosi ja kartulipudruga.