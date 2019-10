PÄEVARETSEPT KALAPÄEVAKS| Kausi-suši (chirashi sushi) 

Kausi-suši (chirashi sushi) Foto: Jaan Heinmaa

Kui ei viitsi sušit vetikalehtedesse keerata, siis lihtsam viis on valmistada kausi-suši, mida Jaapanis on chirashi sushi nime all kombeks pakkuda märtsis Hinamatsuri-pidustuste ajal, aga ka muudel pidusöökidel. Suširiisi lisanditena võid kasutada meelepäraseid köögivilju, kala ja kindlasti jaapanipärast magusat omletti.