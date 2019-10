Toiduuudised 10 LIHAMOODI VEGETOITU: pikkpoiss, hot dog ning mitmed muud üllatavalt lihavabad toidud Toidutare , täna, 15:11 Jaga: M

Taimne hot dog oa-tšillikastmega Foto: Britt Paju

Liha ei pea olema ilmtingimata söömaaja staar. Need retseptid on traditsiooniliset lihaga, ent meie kokad on loonud neist taimsed versioonid maitsest kriimukestki järgi andmata. Mõnes retseptis on kasutatud küll loomseid produkte nagu mune või piimatooteid, ent neid on lihtne vegevariantidega asendada.