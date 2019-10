Retrohoidised: mida teha paradiisiõuntest, pihlakatest ja arooniatest  

Maitsetega aitavad mängida ka suhkrud. Nii Muscovado, Demerara kui ka fariinsuhkur mõjutavad hoidise maitset ja värvust, aga säilivuse seisukohast neil vahet pole. „Kui lisada Muscovado suhkrut või glögisegu, ei jää paradiisiõuntest hoidis enam ilus punane,“ tõdeb Dina. Mis puutub moosisuhkrusse, siis kuna paradiisiõunad pannakse keema koos koorega, on neis pektiini juba piisavalt. Või miks mitte kasutada suhkru asemel hoopis mett või angervaksasiirupit. Natuke võib lisada kadakamarjasiirupit.

PIHLAKAHOIDISTEGA AEGA ON: Just läbi külmudes kaob metsikute pihlakate kibe maitse. Samas peab vaatama, et linnud teist ette ei jõuaks. Foto: Tairo Lutter

Pihlakad asendavad nii pohli kui ka rosinaid

Pihlakate korjamisega veel kiirustama ei pea – just läbi külmudes kaob metsikute pihlakate kibe maitse. „Pihlakates on palju askorbiin- ja sorbiinhapet, tänu sellele seisavad need külmununa peaaegu pool aastat,“ ütleb Dina. Samamoodi kaob pihlakate kibe maitse, kui need pärast puhastamist kolmeks kuni 24 tunniks sügavkülma panna. Kes on mõru maitse suhtes eriti tundlik, võib pihlakaid keeta kaks-kolm minutit soolvees (teelusikatäis soola liitri vee kohta). Seejärel tuleb marju kiiresti jahutada jooksva vee all, nõrutada ja vähemalt 12 tunniks sügavkülma panna. Pärast seda on pihlakate maitse märgatavalt mahenenud.

Pihlakahoidistest ehk levinuim on pihlaka-õunamoos. „Maitse on küll pisut mõrkjam kui pohla-õunamoosil, aga verivorstiga sobib sama hästi,“ kinnitab Dina. Kuivatatud pihlakad aga asendavad tema sõnul rosinaid. Pihlakate kuivatamiseks tuleb marju esmalt mõni minut soolvees keeta, kiiresti jahutada ja nõrutada. Seejärel tuleb jätta marjad üheks päevaks toatemperatuurile kuivama ning siis 60kraadises ahjus lõplikult kuivatada.

Pihlaka toormoos meega. Foto: Tiina Kõrtsini

Pihlaka toormoos meega