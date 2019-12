Toiduuudised LUGEJATE NÕUDMISEL: 10 turvalist ahjukala, lihtsad ja listeeriavabad retseptid Toidutare , täna, 14:02 Jaga: M

Koorekastmes lõhe spinati ja tomatiga Foto: Jaan Heinmaa

Kala on hoolimata seda kaubandusosa tabanud listeeriapaanikast endiselt kasulik söök, mida ei pea sugugi toorena serveerima. Need on meie kõige menukamad ja lihtsamad kuumad kalaretseptid, millest inspireeruda.