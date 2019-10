EVELIN ILVES: räpane tubakasõda ehk nende eesmärk on peibutada suitsetama lapsi, noori ja naisi 

Kas pole imelik, et rahvaesindajatel väga kõrge motivatsioon võimalikult kiiresti lubada Eesti turule selgelt tervist kahjustav ja rasket sõltuvust tekitav toode? Võib-olla olen naiivne, ent mulle tundub loogilisem, et meie riigi kõrgeim võim pigem rahva tervise eest seisab. Kahjuks tundub, et tubakagigant Philip Morris, kelle eest kõnelevad täna juba mitmed riigikogulased, on tippadvokaatide ja -suhtekorraldajate palkamisega asunud protsesse jõhkra järjekindlusega enesele sobivas suunas juhtima.

Tõendamine on tinginud arenenud riikides palju piiranguid sigarettide reklaamimisel ja müümisel ning toonud tubakatootjatele kaasa hulgaliselt hiiglaslikke kohtukulusid, mis ongi tinginud vajaduse luua uudsed tooted, millel puuduvad pikaajalised uuringud nende tervisemõjudest.

Väide, et e-sigaret on „tervislikum” ning aitab suitsetamisest loobuda, on samuti jäme vale. Ükski ettevõte ei too turule tooteid eesmärgiga, et inimesed neist loobuksid, vaid otse vastupidi – et nad ei loobuks ning veelgi enam, et oma tarbijaskonda hoopis kasvatada.

Kas tõesti pole piinlik seletada, et cappuccino- või suhkruvatimaitseline e-sigaret on tulnud selleks, et elupõlised konimehed oma harjumusi muudaksid? Selliste toodete ainus eesmärk on peibutada suitsetama lapsi, noori ja naisi.

Magusad maitsed meeldivad neile ja tunduvad ka vähemohtlikud! Naiste ja noorte suitsetamisele peibutamisega Philip Morris ja teised tubakatootjad ametis ongi. Kus tavasigarettide müük enam megakasumeid ei too, üritatakse oma raha kätte saada uute toodetega. Ent riikides, kus piiranguid pole või on need nõrgad – näiteks paljudes Aasia riikides – toimub tänagi massiivne tavasigarettide turustamine. Ilma igasuguse häbitundeta kasutatakse seal suitsu reklaamivate modellidena lausa teismelisi tüdrukuid!

Pole põhjust uskuda ühtki nende väidet uudsete tubakatoodete „tervislikkuse” või väiksemate tervisemõjude kohta, sest need mõjud pole veel lihtsalt teada. Ka tavasigarettide tervist hävitavate mõjude tõestamine võttis aega aastakümneid, sest aeg on tõenduspõhiste uuringute üks kriteeriume. Seega – kui lõhnaained, mida nad inimestele koos nikotiiniga kopsudesse suunavad, kohe ei tapa, ei tähenda see, et nad haigeks ei tee.