Täna on rahvusvaheline kohvipäev: aita kohvipaksust elektrit toota 

Sestap kutsub Paulig täna, rahvusvahelisel kohvipäeval, üles inimesi oma suhtumist kohvipaksu muutma ehk nägema selles prügikasti lendava rämpsu asemel väärt toorainet, millest rohelist energiat toota.

Seda, et iga inimese panus loeb, kinnitavad ka arvutused. Kui juua kolme kuu jooksul päevas kaks tassi kohvi, siis teeb see kokku 184 tassi. Selleks kulunud kohvipurust toodetud rohelise energiaga saaks lamp põleda 368 tundi ehk rohkem kui 15 ööpäeva. Või saaks selle energiaga teha umbes 184 smuutit või laadida 184 korda telefoni. Televiisorit võiks vaadata ligikaudu 6 ööpäeva või teha arvutis tööd 18 tundi.



Kogutud kohvipuru viib Rang Sells Vinni biogaasijaama, kus sellest toodetakse biogaasi. "Biogaas kogutakse ja põletatakse ning põletamise käigus saab sellest elektrit. Ühe tassile kulunud kohvipurust piisab, et üks laelamp saaks kaks tundi põleda," on firma KVARK erilahenduste võluri Arnold Rein Tatuntsi sõnul on biojäätmetest saadava energia kogus üllatavalt suur. Lisaks rohelise energia tootmisele õnnestub loodust säästa ka selle metaani arvelt, mis muidu kohvipaksu lagunemisel põõsa all või prügikastis keskkonda eralduks.

"Metaan on sada korda kahjulikum kasvuhoonegaas kui süsihappegaas. Kui me metaani ära põletame ja saame süsihappegaasi, siis juba see on märkmisväärne võit keskkonnale," kinnitab Tanuts. Kõigest ühest kilost kohvijäätmetest saab ligikaudu 250 liitrit biogaasi, nii et kohvi teekond ei peaks tõesti tassis lõppema.