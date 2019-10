Toiduuudised Veganid esitavad kõigesööjatele taimse väljakutse Toidutare , täna, 09:25 Jaga: M

Vegan-roog. Foto: PantherMedia/Scanpix

1. oktoobril stardib rahvusvahelise taimetoitlaste päeva puhul uus rahvatervise algatus Taimetoidu väljakutse 22/66. Kampaania avamise puhul jagavad puuviljakostüümides tegelased kell 13 Tallinna Tammsaare pargis head ja paremat. Taimetoidu Väljakutse 22/66 on Eesti versioon tuntud rahvusvahelisest kampaaniast, millest on osa võtnud mitmed Hollywoodi staarid nagu Beyonce, Jay-Z ja Oprah. Tegemist on programmiga, mille jooksul saavad osalejad 66 tasuta retsepti, et proovida 22 päeva taimset toitumist. „Mul on rõõm öelda, et Eestis on nüüd veebikeskkond, mis aitab põnevat taimetoidumaailma kõigile avada ning pakub lihtsaid, praktilisi lahendusi tervise ja looduse säästmiseks,” lausus kampaania eestvedaja Karin Kanamäe. “Kutsume kõiki osalema, et laadida keha talveks korralikult vitamiine täis." Väljakutsesse on kaasatud mentoritena kogenud taimetoitlased, kes pakuvad osalejatele programmi jooksul tuge ja nõu. Lisaks vastab toitumisteemalistele küsimustele Inglismaal õppinud