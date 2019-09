Söö! Tallinn raames saab reedest 10 euroga tipprestodes einestada 

Kampaania eesmärgiks on julgustada inimesi külastama restorane, kus nad varem pole käinud ning veetma aega sõprade ja perega. Seepärast on enamus eripakkumistest saadaval tööpäevadel lõunasöögi ajal ja nädalavahetustel kogu päeva ulatuses. Osalevad söögikohad on äratuntavad spetsiaalse kampaaniatähisega.